Бывшие супруги в суде делили долг за купленную квартиру

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу жителя региона по делу о долге бывшей жене.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области, в 2021 году жительница Верхней Салды Елена продала свою квартиру за 3 миллиона рублей. По словам женщины, на эти деньги пара, которая на тот момент проживала совместно, но уже расторгла официальный брак, решила приобрести жилье в Екатеринбурге. Якобы тогда бывший супруг предложил оформить квартиру на свое имя, чтобы получить налоговый вычет, пообещав в будущем переписать недвижимость на нее или ее дочь от первого брака. Женщина доверилась обещаниям и передала деньги. Квартира была куплена, в ней поселилась ее дочь. Однако в 2024 году отношения окончательно испортились. Экс-супруг не только отказался переоформлять жилье, но и сам подал иск о выселении девушки.

Тогда бывшая супруга обратилась в Верхнесалдинский районный суд с требованием взыскать с бывшего мужа неосновательное обогащение – 2,6 млн рублей и госпошлину. В феврале 2025 года суд первой инстанции встал на сторону истицы, установив, что деньги на покупку были сняты с ее счета непосредственно перед сделкой. Ответчик же не смог документально подтвердить наличие у него собственных средств. Суд обязал вернуть деньги. Ответчик с таким решением не согласился и подал апелляцию.

Изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пришла к противоположным выводам. Почему апелляция отказала истице? Недоказанность договоренностей. Истица не смогла предоставить доказательств того, что бывший муж обещал вернуть деньги или переоформить квартиру. Письменного соглашения стороны не заключали, передача состоялась добровольно. Суд применил п. 4 ст. 1109 ГК РФ, согласно которому деньги, переданные добровольно и осознанно без встречных обязательств, не подлежат возврату как неосновательное обогащение. Коллегия указала, что на момент передачи средств, стороны действовали в рамках доверительных отношений и совместного ведения хозяйства. Имел место и пропуск срока исковой давности. Деньги были переданы в апреле 2021 года, тогда же право собственности на квартиру зарегистрировали за ответчиком. Именно тогда бывшая жена узнала или должна была узнать о том, кто является титульным владельцем квартиры. С иском в суд она обратилась лишь в июле 2024 года, пропустив трехлетний срок. Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое – об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Кроме того, с бывшей жены в пользу бывшего мужа взыскано 3 тысячи рублей в возмещение госпошлины за подачу апелляционной жалобы.

Екатеринбург, Елена Васильева

