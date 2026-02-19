«Уральские авиалинии» возобновляют прямые рейсы из Екатеринбурга в Харбин

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 29 марта открывает прямые рейсы по маршруту Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург.

Полеты из аэропорта Кольцово будут выполняться два раза в неделю: по четвергам (вылет из Екатеринбурга в 15:25) и воскресеньям (вылет в 20:05). Обратно – по понедельникам (вылет из Харбина в 05:55) и пятницам (вылет в 01:15). Время в пути составляет от 5 часов 50 минут до 6 часов 30 минут, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В авиакомпании отмечают, что решение о возобновлении полетов было принято на фоне высокого спроса, который заметно вырос после отмены визового режима. В 2025 году авиакомпания уже выполняла несколько рейсов по этому направлению и теперь открывает регулярное авиасообщение.

Кроме того, с 21 февраля «Уральские авиалинии» увеличивают частоту полетов на маршруте Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург до 6 раз в неделю.

Екатеринбург

