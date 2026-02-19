Метание валенок, танцы и сжигание чучела: Академический готовится отметить Масленицу

Проводы зимы и масштабное празднование Масленицы пройдет в Академическом в воскресенье, 22 февраля. Стартует праздник в 12:00 в Преображенском парке на площадке возле пруда.

Для гостей подготовлена обширная программа. Желающие могут поучаствовать в метании валенок, перетягивании каната или побегать в мешке. Будут спортивные зоны с гигантским волейболом, футбольными мини-играми, эстафетами и другими активностями. Также для участников праздника проведут множество тематических мастер-классов. Создавать праздничное настроение будут песнями и танцами: на сцене выступят творческие коллективы детских садов, школ и кружков Академического.

На площадке будет работать фотозона в народном стиле, где гости смогут сделать атмосферные снимки с семьей и друзьями, а также сфотографироваться с уже полюбившимся гостям праздников Доброкотом. Финалом праздника станет традиционное сожжение чучела зимы – оно запланировано на 15.00.

Организаторами мероприятия выступают администрация Академического района, девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое», управляющая компания «Академический», школы, детские сады и предприятия района.

Екатеринбург, Таисья Исупова

