На проспекте Ленина ограничат движение 23 февраля

В Екатеринбурге 23 февраля на час перекроют нечетную сторону проспекта Ленина, на участке от Мичурина до Луначарского. Время ограничений – с 09:45 до 10:45. Как сообщили в мэрии, это связано с церемонией возложения венков к памятнику маршала СССР Георгия Жукова у здания штаба Центрального военного округа.

На время перекрытий движение автобусов, следующих по проспекту Ленина в сторону площади 1905 года, будет организовано по следующей схеме: улица Восточная – улица Малышева – улица Луначарского – проспект Ленина.

Сотрудники полиции окажут содействие в перекрытиях, а также будут нести охрану общественного порядка и следить за безопасностью движения пешеходов.

«Городские власти призывают жителей и гостей уральской столицы быть внимательными, продумывать свой маршрут движения заранее и отнестись с пониманием к процессу подготовки к всенародному празднику – Дню защитника Отечества», – добавили в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

