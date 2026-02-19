Дмитрий Медведев прибыл в Свердловскую область

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область. Перед началом пленарного заседания первого окружного форума «Единой России» «Есть результат!» Дмитрий Медведев посещает завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

Как сообщает пресс-служба ЕР, вместе с секретарем Генсовета Владимиром Якушевым, первым зампредом правительства Денисом Мантуровым, полпредом президента Артемом Жогой и губернатором Денисом Паслером Дмитрий Медведев познакомится с первыми результатами по созданию российского высокоскоростного электропоезда и встретится с рабочими предприятия.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

