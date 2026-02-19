На Урале снижается заболеваемость ВИЧ – но зараженных все равно вдвое больше, чем по стране

За последние десять лет в Свердловской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 71,8% – речь идет о новых зараженных. Всего в регионе выявлено 6855 новых случаев, в Екатеринбурге – 1779. Об этом рассказала главврач СПИД-центра Анжелика Подымова на заседании Коллегии в администрации Екатеринбурга.

При этом уровень пораженности в целом в регионе вдвое больше, чем в России: в Свердловской области в целом порядка 60 тысяч человек, в Екатеринбурге – больше 22 тысяч. Пораженность составляет 1,4%, а в среднем по стране – 0,7%. В антилидерах – Железнодорожный, Чкаловский, Орджоникидзевский районы Екатеринбурга.

Большая часть новых заболевших – это не наркоманы или граждане с пониженной социальной ответственностью, а взрослые люди, чаще всего, работающие. Средний возраст – 42 года. В структуре заболевших 44% рабочие, 39% служащие и только 15% – безработные. В группе риска – 40-50-летние уральцы.

Также Подымова рассказала, что около 10% пациентов с установленным диагнозом не лечатся, однако остальные 90% получают антиретровирусную терапию в Центре СПИДа.

