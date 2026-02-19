Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества «Атомстройкомплекса»

Заместитель генерального прокурора РФ подал исковое заявление об изъятии имущества в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга к корпорации «Атомстройкомплекс» (один из крупнейших застройщиков Урала) и связанным с ней компаниям. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал». Исковое заявление было подано в суд еще 2 февраля и тогда же было принято к рассмотрению. В картотеке указано, что выдано 14 исполнительных листов.

Как следует из картотеки суда, в качестве ответчиков по делу выступают АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»», ООО «Компания «Атомстройкомплекс»», ООО «Специализированный застройщик «Южный Берег»». В руководстве «Атомстройкомплекса» находятся Валерий Ананьев и Павел Кузнецов, но в качестве ответчиков они не фигурируют.

Также ответчиками выступают тезка бывшего замглавы городского округа Среднеуральск Александр Астахов, Людмила Астахова, Лидия Бочкарева, Геннадий Визгалов, Александр Вильховский, Юрий Кирьянов, Валерий Климов, Борис Мешалов, Владимир Резников, Тамара Тимощук и Александр Турецкий. В качестве третьего лица выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

В пресс-службе «Атомстройкомплекса» ситуацию пока не комментируют, отмечает «Коммерсант-Урал».

Как отмечает «Уралмнформбюро», предварительное судебное заседание началось 18 февраля, но в нем был объявлен перерыв до 5 марта.

Следует отметить, что в списке ответчиков есть Александр Астахов – тезка бывшего вице-мэра Среднеуральска, которого в 2016 году признали виновным в махинациях с муниципальной землей. По версии следствия, он и бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Сергей Петров в 2009-2013 годах продавали третьим лицам муниципальные участки по заниженным ценам, а затем новые собственники реализовывали их по рыночным. Нанесенный бюджету ущерб оценили более чем в 90 миллионов рублей.

Астахова тогда приговорили к пяти годам лишения свободы, Петрова – к трем.

Екатеринбург, Елена Васильева

