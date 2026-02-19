Дмитрий Медведев открыл форум «Есть результат» в Екатеринбурге

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил на открытии окружного форума партии «Единая Россия» «Есть результат» в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дмитрий Медведев поприветствовал собравшихся делегатов – более 300 человек со всего УрФО.

«Символично, что мы собрались здесь, в Екатеринбурге. Мы находимся в промышленном и экономическом сердце Урала, да и всей страны. Здесь всегда ощущалась высокая созидательная энергия. Многие поколения уральцев внесли свой вклад в повышение экономической мощи и оборонного потенциала нашей страны. Особая им благодарность», – сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии вспомнил всех тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны и работал в тылу. По его словам, сегодня уральцы, как и их деды, работая в три смены, приближают нашу победу.

Дмитрий Медведев заявил, что за последние пять лет были достигнуты выдающиеся результаты в развитии промышленности и обеспечении технологического суверенитета. Из государственного бюджета в российскую промышленность было инвестировано более 300 млрд рублей, еще свыше 100 млрд – в программу подготовки кадров, 40 млрд – на создание инженерных школ в вузах.

«В результате получился качественный рывок, удалось в несколько раз увеличить многие виды военной продукции. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто трудился над исполнением оборонного заказа», – отметил председатель партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

