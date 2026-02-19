Артем Жога: Необходимо внедрение всероссийского стандарта «Адаптивный цех»

В народную программу «Единой России» необходимо включить предложения, которые гарантируют трудоустройство ветеранам специальной военной операции, в том числе тем, кто стал инвалидом в результате ранений.

Как заявил на окружном форуме ЕР полпред президента на Урале Артем Жога, если говорить о занятости участников СВО в промышленности, то пока таких примеров немного.

«Многие бойцы умеют, хотят, могут и готовы работать руками. Но есть две ключевые проблемы при устройстве на предприятия – дефицит профессионального стажа и отсутствие конкретных профессиональных компетенций, – рассказал Артем Жога. – Парни ушли на фронт, имея какой-то профессиональный опыт. Но в связи с ранениями многим приходится менять свой профиль. Поэтому необходимо включить в программу «Профессионалитет» пакет образовательных программ, ориентированных на запрос конкретных предприятий с гарантией трудоустройства участников СВО. Необходимо внедрение всероссийского стандарта «Адаптивный цех» для работников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участников СВО. Также необходимо сформировать в каждом регионе перечень вакансий для ребят с инвалидностью».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

