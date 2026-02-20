Гаишники остановили уральца, который выпил в компании, а потом сель за руль и поехал в ночной клуб

В Сухом Логу 24-летний местный житель попался инспекторам пьяным за рулем.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, освидетельствование показало наличие 0,841 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Молодой человек пояснил, что выпил в компании, а потом решил поехать в развлекательный клуб.
Установлено, что раньше он уже привлекался к административной ответственности. Составлены материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление в состоянии опьянения», а также за тонировку, отсутствие страхового полиса ОСАГО и неуплату ранее назначенного штрафа в установленный срок. Автомобиль увезли на штрафстоянку.
Сухой Лог, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»