Этой зимой на Урале выпало снега почти в полтора раза больше нормы

Зима 2025-2026 гг. в Свердловской области выдалась существенно более снежной, чем год назад.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, после установления в регионе минусовых температур в ноябре и до сегодняшнего дня в Екатеринбурге выпало осадков около 140 мм, что в 1,7 раза больше, чем в аналогичный период 2025 года и в 1,4 раза больше нормальных значений. Высота снежного покрова сейчас 49 см, что на 9 см выше нормы и на 22 см выше, чем на этот период прошлого года.

До календарного окончания зимы в регион придут еще два европейских циклона (21-22 и 26-27 февраля), которые, двигаясь на восток, вызовут новые снегопады. До 28 февраля выпадет ориентировочно еще 7-12 мм осадков. Сохранится умеренно морозная погода (на 3-5° ниже нормы).

Екатеринбург

