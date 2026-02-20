У екатеринбурженки отказали почки после пластической операции

Жительница Екатеринбурга после пластической операции чуть не лишилась почек – обе отказали из-за необдуманных действий самой женщины. «После вмешательства ее выписали под амбулаторное наблюдение, однако женщину беспокоили боли. В попытке заглушить дискомфорт она начала бесконтрольно принимать нестероидные противовоспалительные препараты, обладающие нефротоксичным действием», – рассказали в минздраве.

В результате у 48-летней женщины практически прекратилось мочеиспускание, артериальное давление упало до критических значений, и ее госпитализировали в ЦГКБ № 24. Команда анестезиологов-реаниматологов провела интенсивную терапию, и на шестые сутки лечения состояние пациентки стабилизировалось, а через 16 дней функция почек была полностью восстановлена.

«Мы призываем всех: если вы проходите восстановление после операции, любой прием безрецептурных лекарств должен быть согласован с лечащим врачом. Самолечение опасно для жизни», – подчеркнул заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ЦГКБ № 24 Николай Шадрин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube