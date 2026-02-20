Екатеринбургскому уличному дрифтеру грозит до двух лет колонии (ДОКУМЕНТ)

В Екатеринбурге уличного гонщика впервые могут привлечь к уголовной ответственности за хулиганскую манеру езды по улицам.

Об этом рассказал депутат заксо Алексей Свалов, который уже несколько месяцев пытается привлечь к решению проблемы городских гонщиков правоохранительные органы и уже получил информацию от областной прокуратуры. Выяснилось, что некоторые лихачи не только носятся по городу, нарушая правила, но даже не имеют водительских прав. Таких в Екатеринбурге выявлено по меньшей мере двое – один ездил на Hyundai Solaris, другой – на «Тойоте». Сейчас у обоих автомобили изъяты и помещены на штрафстоянку.

«Сотрудники ГАИ нашли много интересного. Например, у персонажа нескольких сюжетов просто нет водительских прав – видимо, он даже не пытался их получить. Сейчас, возможно, мы увидим в Екатеринбурге возбуждение дела по ст. 267 ч. 1. Если так, то это будет, пожалуй, первая публичная история – важная и знаковая для города. После таких примеров многие задумаются, стоит ли продолжать «развлекаться», создавая опасность на улицах – и для водителей, и для пешеходов. Большое спасибо сотрудникам прокуратуры и инспекторам ГАИ за то, что все-таки подошли к вопросу в достаточном объеме», – написал Алексей Свалов в своем телеграм-канале.

Статья 267.1 УК РФ предусматривает наказание за хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Она грозит штрафом в размере от 150 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

