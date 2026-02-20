российское информационное агентство 18+

Пятница, 20 февраля 2026, 11:51 мск

Новости Екатеринбург

Жителя Тавды убили 27 ударами ножа. Его дочь судили за убийство, но оправдали

Тавдинский районный суд вынес оправдательный приговор местной жительнице Наталье Сальниковой, которую обвиняли в убийстве отца.

Как сообщили в пресс-службе суда, вечером 12 мая 2025 года женщина выпила спиртного и уснула. Когда она проснулась, обнаружила в соседней комнате труп своего отца с 27 ножевыми ранениями. Наталья побежала к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь. В убийстве обвинили ее саму. Следствие полагало, что женщина в состоянии опьянения поссорилась с отцом и на эмоциях расправилась с ним.

Дело поступило в суд, но доказать вину дочери убитого обвинение не смогло. Выяснилось, что в тот момент, когда Наталья пошла спать, в квартире кроме нее никого не было. Отец сидел на лавочке у подъезда, а дверь квартиры была открыта. Допрошенные судом свидетели из числа соседей, родственников и знакомых погибшего единогласно заявили, что между Натальей и ее отцом не было разногласий.

В итоге суд полностью оправдал Наталью Сальникову и признал за ней право на реабилитацию, то есть на возмещение вреда, причиненного в связи с уголовным преследованием.

Тавда, Елена Владимирова

