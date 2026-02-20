В Совете Федерации изучат опыт Академического по развитию социальной инфраструктуры

В ходе рабочего визита в Екатеринбург заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев высоко оценил социальную инфраструктуру Академического района. Он отметил, что активное строительство таких объектов способствует высоким показателям рождаемости.

«Вместе с развитием жилой инфраструктуры происходит не менее динамичное развитие социальной. Люди это видят, люди это ценят. Опыт Академического представляется интересным. Будем его внимательно анализировать», – сказал Николай Журавлев. Напомним, что по итогам 2025 года в Академическом появилось 2 178 малышей, что на 21% больше, чем годом ранее.

Также сенатор пообщался с главой администрации Николаем Смирнягиным и генеральным директором АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергеем Ланцовым, которые рассказали ему о планах по развитию района. Представителю Совета Федерации представили проект комплекса зданий для Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), который построят в Академическом. В 2024 году проект поддержала глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, а в 2025 году его внесли в комплексную государственную программу «Строительство».

Николай Журавлев отдельно отметил тему создания рабочих мест, которой уделяется много внимания при развитии Академического. «Очень важно, что помимо жилья здесь создаются хорошие условия для труда. Важно, что человек не только может жить в красивом и уютном районе, но и работать рядом с домом, иметь всю социальную и бытовую инфраструктуру», – подчеркнул сенатор.

Академической район – самый масштабный проект комплексного освоения территории в России, реализуемый ГК «КОРТРОС». В 2021 году он был официально наделен статусом 8-го района Екатеринбурга. По данным на 1 января 2025 года численность населения здесь составляла около 128,6 тыс. человек, однако по оценочным данным в Академическом проживает более 170 тысяч. Высокая рождаемость поддерживается созданием инфраструктуры для детей. Так, сейчас в Академическом уже работают 15 детских садов и 9 школ. В ближайшее время планируется открытие еще одной школы в 16 квартале.

Екатеринбург

