Предупреждение о смоге на Среднем Урале продлено до 23 февраля

На территории Свердловской области сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Объявлены НМУ первой степени опасности. Предупреждение действует до 20 часов 23 февраля.

Добавим, что, по данным минприроды Свердловской области, замеры воздуха от 19 февраля показали нормальные значения содержания загрязняющих веществ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Кировграде, Серове, Красноуральске, Верхней Пышме, Ревде, Первоуральске, Асбесте, Полевском, Реже, Краснотурьинске и Каменске-Уральском.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

