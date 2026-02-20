«Дать душе спокойно вздохнуть», – что можно и что нельзя в Великий пост

У православных христиан на следующей неделе начнется Великий пост, самый долгий и строгий в году. Он продлится с 23 февраля до 11 апреля включительно, а в ночь на 12 апреля пройдет пасхальное богослужение. Как подчеркнул протоиерей Евгений Попиченко, соблюдение поста – это не просто воздержание от определенной еды, но и в первую очередь следование духовным правилам.

«Великий пост – это время перезагрузки, реанимации и реабилитации. Человеческий организм, который состоит из духа, души и тела, периодически расстраивается, как любой инструмент. Великий пост как раз – возможность подтянуть струны души, чтобы она зазвучала гармонично. Человек должен достичь в жизни мира, радости и спокойствия души. Цель – прийти в эти состояния. Сердце чувствует энергию, радость и спокойствие, когда в него приходит благодать Святого Духа», – поделился он на пресс-конференции.

Как отметил протоиерей, этих состояний можно достичь через посещение храма, исповедь, чтение Евангелие и Библии, а также через добрые дела во славу Божью. При этом он добавил, что в пост важно исключить не только определенные продукты, но и постараться убрать из жизни лишний информационный шум: «Тело хорошо реагирует на то, как мы начинаем о нем заботиться. Пост – время дисциплины духовной и информационной. Нужно отстранить себя от всего лишнего, что вращается в информационном поле. Сделать карантин на какое-то время, почувствовать свободу, погрузиться в себя, дать душе спокойно вздохнуть».

Великий пост имеет послабления для тех, кому воздержание в пище может навредить: не поститься могут беременные, военнослужащие, а также те, кому это запрещено по медицинским показаниям. Сам пост откроется Чистым понедельником, и первые три дня – понедельник, вторник и среду – предписывается строгое воздержание. В первые четыре вечера поста в храмах будет совершаться особая служба с чтением Великого покаянного канона Андрея Критского, которая задаст мощный духовный настрой. В середине поста, на пятой неделе, верующих ждет особое богослужение – Стояние Марии Египетской. Основные службы пройдут в Страстную неделю. А в ночь с 11 на 12 апреля состоится пасхальное богослужение.

Екатеринбург, Дарья Деменева

