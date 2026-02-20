Завтра на Урал придут сильные снегопады

В субботу, 21 февраля, на Урале ожидаются сильные снегопады. Дорожники готовятся принимать меры.

«С 20 по 24 февраля на период праздничных дней в Уральском федеральном округе ожидается снег, местами умеренный, а в северных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – аномально холодная погода. ФКУ «Уралуправтодор» начинает свою работу в режиме повышенной готовности и готов встретить непогоду. На трассах будет задействовано более 250 единиц техники», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

В ГУ МЧС Свердловской области водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и ограничить дальние поездки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

