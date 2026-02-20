Из-за метели перекрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал»

Из-за сильной метели дорожники перекрыли участок федеральной трассы М-5 «Урал». Ограничение действует для автобусов и маршрутных такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, сообщили в Уралуправтодоре. Речь идет о подъезде к пункту пропуска Орск.

«Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06», – отметили дорожники.

Пока неизвестно, сколько будет действовать ограничение.

Екатеринбург, Елена Сычева

