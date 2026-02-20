В праздники в Екатеринбурге будут работать 23 ярмарки

В праздничные дни в Екатеринбурге появятся 23 временные ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, в Преображенском парке 22 февраля с 10 до 18 часов будет работать масленичная ярмарка. В то же время будет открыта точка «23 февраля: сила, честь, ярмарка!».

Также к Международному женскому дню заработают цветочные базары.

Со 2 по 9 марта с 10:00 до 21:00 цветы можно будет купить на улицах Боровой, 19; Владимира Высоцкого, 12 «а», и Комсомольской, 2.

С 5 по 8 марта с 9:00 до 20:00 будет открыт цветочный базар в Театральном переулке.

С 6 по 8 марта с 11:00 до 19:00 свежие цветы будут продавать на улицах Белореченской, 28, и Волгоградской, 185.

С 6 по 8 марта с 9:00 до 20:00 будут работать ярмарки на Пехотинцев, 5; Бебеля, 136; Дзержинского, 2; Челюскинцев, 25; Санаторной, 4; на пересечении улиц Грибоедова и Многостаночников; на Щорса, 29, и Родонитовой, 17.

Цветочные базары в Академическом районе будут открыты с 7 по 8 марта, с 9:00 до 20:00. Они расположатся по адресам: Вильгельма де Геннина, 31; Вильгельма де Геннина, 33; Вильгельма де Геннина, 37; Вильгельма де Геннина, 34; Вильгельма де Геннина, 40; Вильгельма де Геннина, 42; четная сторона улицы Вильгельма де Геннина (за остановкой «Улица Павла Шаманова»).

