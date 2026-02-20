Свердловская молодежь начала переключаться с Telegram на VK

У молодежи Свердловской области меняются приоритеты по выбору мобильных приложений, которыми они хотят пользоваться безлимитно.

По данным Yota, в январе этого года пользователи 14-24 лет чаще всего активировали опцию неограниченного доступа к VK (почти 10% от всех подключений). Сервис сместил с первой строчки Telegram, сохранявший лидерство с 2024-го. Также в топ абонентов с начала года попали WeChat, Rutube и TikTok.

Услуга безлимитного интернета в целом остается для пользователей одним из самых важных критериев для выбора тарифа. Так, самыми популярными стали предложения с неограниченным трафиком и нулем минут, их доля – 43% от числа всех подключений.

