Глава Алапаевского района ушел в отставку

Сегодня дума муниципального образования Алапаевское (не путать с городом Алапаевском) приняла отставку по собственному желанию главы Олега Булатова.

Бывший мэр уже попрощался с жителями района в соцсетях. «Уважаемые жители муниципального образования Алапаевское! Выражаю искреннюю благодарность каждому из Вас за совместную и плодотворную работу на благо нашего муниципалитета. За последние четыре года наш муниципалитет зарекомендовал себя с положительной стороны и заслужил хорошую репутацию», – написал Булатов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Олег Булатов устраивал гражданского мужа своей дочери на работу в различные муниципальные учреждения, что помогло последнему получить бронь от мобилизации.

