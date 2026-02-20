На пожаре в селе Новопаньшино погибли мужчина и мальчик

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после обнаружения в сгоревшем доме тел двух погибших. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в ночь на 20 февраля 2026 года тела двух человек были обнаружены при тушении пожара в доме по улице Ленина в селе Новопаньшино Пригородного района.

Признаков криминала не обнаружено. Для определения точной причины смерти погибших и причины возгорания назначены и проводятся соответствующие экспертные исследования. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции оперативно установили личности погибших. Ими оказались 41-летний местный житель по имени Зуфликор и его 15-летний сын.

Пригородный район, Елена Владимирова

