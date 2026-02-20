«Нет никакого срока действия». Перед гендерными праздниками Роспотреб напомнил, как сдать сертификат

В преддверии гендерных праздников – Дня защитника Отечества и Международного женского дня – специалисты Роспотребнадзора напомнили, какие правила действуют относительно подарочных сертификатов.

«Подарочная карта – это не товар в привычном понимании, а право на покупку товаров или услуг на определенную сумму. Поэтому средства от продажи таких карт считаются предоплатой за будущие покупки», – напомнили в пресс-службе Свердловского управления ведомства. Ссылаясь на определение Верховного суда РФ и закон о защите прав потребителей, в Роспотребнадзоре подчеркнули: продавцу запрещено удерживать деньги, если владелец не воспользовался картой.

В ведомстве также заметили, что сроков действия у подарочного сертификата, купленного за деньги, быть не может. Ограничивать срок «годности» в данном случае противозаконно. «Если у вас возникли трудности с использованием подарочного сертификата, знайте: ваши права защищены! В случае отказа в возврате средств обращайтесь в Роспотребнадзор или в суд», – добавили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube