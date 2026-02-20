Технический университет УГМК получил национальную премию за курсы подготовки инженеров

Технический университет УГМК признан победителем в номинации «Образовательный продукт будущего» Национальной премии негосударственного образования. Корпоративный вуз представил программу подготовки будущих инженеров. Торжественное награждение состоялось в Москве на площадке кластера «Ломоносов» МГУ. Программа «Инженерная школа» – это бесплатные онлайн-курсы для школьников по математике, физике, химии и информатике, которые сочетаются с очной профориентацией и нацелены на подготовку к поступлению в технические вузы.

«Победа в Национальной премии принадлежит сотням сотрудников промышленных предприятий и учителей школ городов и поселков, для которых работа с детьми, их профориентацией – это жизненно необходимая деятельность ради развития кадровой безопасности и будущего регионов», – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин. 28 февраля в вузе состоится День открытых дверей. В рамках мероприятия пройдут встречи с преподавателями и студентами, экскурсии по лабораториям, а также мастер-классы и интерактивные зоны, посвященные инженерным специальностям. Организаторы делают акцент на обязательной регистрации на официальном сайте университета.

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%. В 2025 году университет третий год подряд занял первое место по Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX. В университете готовят специалистов не только для горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников – инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России. Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащенных современным оборудованием. Студенты, показывающие успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 тысяч рублей.

Фото: Технический университет УГМК

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube