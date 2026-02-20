В свердловском поселке скачок напряжения оставил дома без тепла на всю ночь

В поселке Малышева Свердловской области из-за скачка напряжения на линии электроснабжения жители пережили ночь в холодных домах. Свердловчане жалуются, что это уже не первый случай, когда в морозы батареи остывают из-за нештатной ситуации на котельной.

По словам сельчанина Евгения, проблемы с отоплением начались с вечера 19 февраля. «Отопления и горячая вода формально есть, но температура теплоносителя очень низкая, то есть еле-еле теплые батареи и вода еле-еле горячая», – сказал он «Новому Дню».

В администрации Малышевского МО буквально недавно сообщили, что причиной временного похолодания в домах стал перепад напряжения на ЛЭП. Подачу тепла полностью восстановят в ближайшее время: «Из-за скачка напряжения на линии электроснабжения 19.02 пришлось перезапускать оборудование на котельной, процесс занял определенное время. Временно была снижена температура теплоносителя и ГВС. Сейчас оборудование настроено, котельная работает в штатном режиме. В ближайшее время температура носителя и давление в системе ГВС придет в норму».

Асбест, Дарья Деменева

