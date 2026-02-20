«Это собачий концлагерь»: зоозащитники пытаются спасти десятки животных из приюта в Камышлове

В Камышлове закрылся пункт временного содержания безнадзорных животных, и теперь десятки собак оказались под угрозой уничтожения. Зоозащитники сообщают, что руководство приюта не дает волонтерам вывезти больных и истощенных зверей. Они уже обратились в полицию по поводу жестокого обращения с четвероногими.

Муниципальный контракт на отлов животных без владельцев был расторгнут с подрядчиком в феврале этого года. Но в приюте осталось больше 70 собак и 7 кошек, которых отловили ранее в разных городах Свердловской и Курганской областей. Среди этих животных есть и домашние, которых хозяева отпускали на самовыгул, утверждают зоозащитники. Собак держат в общих вольерах – в холоде и без еды. Некоторые из них очень истощены и находятся в критическом состоянии, рассказала «Новому Дню» координатор группы «Общественный контроль по обращению с животными» Светлана Седухина. «Это собачий концлагерь», – пишут зоозащитники в соцсетях.

Что будет дальше с животными из приюта – неизвестно, волонтеры пытаются спасти их. Сегодня ПКС в Камышлове посетили общественные инспекторы Росприроднадзора. Также зоозащитники вызвали полицию и привлекли активистов из «Русской общины».

«Стоит задача: вывезти больных собак для оказания экстренной помощи. И решить вопрос с вывозом всех собак. А вот надзорные органы, муниципальные заказчики бездействуют», – сообщила собеседница агентства.

Фото: паблик в ВК «Общественный Контроль – Свердловская область»

Камышлов, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube