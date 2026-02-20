Скончался ученый, обнаруживший место захоронения семьи Романовых

На 94-м году жизни ушел из жизни доктор геолого-минералогических наук Александр Авдонин. Об этом сообщили в Свердловском областном краеведческом музее.

С 1993 года Александр Авдонин занимал должность старшего научного сотрудника музея, в 2006 году стал первым заведующим новым отделом – истории династии Романовых. По его инициативе был открыт Зал памяти династии Романовых в Музее истории и археологии Урала, который сегодня представлен отдельной постоянной экспозицией «Дом Романовых и Урал».

Александр Авдонин прежде всего известен тем, что в 1979 году обнаружил место сокрытия останков царской семьи. В 1991 году участники поисков официально объединились в Екатеринбургский общественный фонд «Обретение».

Екатеринбург

