российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 февраля 2026, 16:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Скончался ученый, обнаруживший место захоронения семьи Романовых

Фото: Свердловский областной краеведческий музей

На 94-м году жизни ушел из жизни доктор геолого-минералогических наук Александр Авдонин. Об этом сообщили в Свердловском областном краеведческом музее.

С 1993 года Александр Авдонин занимал должность старшего научного сотрудника музея, в 2006 году стал первым заведующим новым отделом – истории династии Романовых. По его инициативе был открыт Зал памяти династии Романовых в Музее истории и археологии Урала, который сегодня представлен отдельной постоянной экспозицией «Дом Романовых и Урал».

Александр Авдонин прежде всего известен тем, что в 1979 году обнаружил место сокрытия останков царской семьи. В 1991 году участники поисков официально объединились в Екатеринбургский общественный фонд «Обретение».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Ссылки по теме

Эдуард Россель 9 января встретился в губернаторской резиденции с председателем фонда «Обретение» Александром Авдониным

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Наука, Общество, Россия,