Кормить белок оказалось опасно. Санврачи объяснили цену развлечения

Екатеринбуржцы продолжают прикармливать белок в парках города – в Зеленой Роще, в обоих дендрариях, в парке Маяковского и в других. Зверькам специально приносят орешки, так что они уже не боятся есть прямо с рук. Однако у милого на первый взгляд развлечения могут быть опасные последствия. Об этом предупреждают санврачи.

«Любое дикое животное потенциально опасно, даже если выглядит миролюбивым и ласковым. При этом опасность представляют не только лисы, но и белки, ежи, летучие мыши и другие животные, которые обитают в черте населенных пунктов. Они могут являться переносчиками таких заболеваний как микроспория, гельминтозы, лептоспироз, бешенство», – напомнили в свердловском Роспотребнадзоре.

Там объяснили, что животных нельзя не только кормить с рук, но и гладить, да и вообще подпускать к себе. «При укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного мыльным раствором в течение 15 минут, затем водопроводной водой, с последующей обработкой раствором перекиси водорода. Обработать края раны 5-процентной настойкой йода. После этого незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства.

Только своевременно оказанная антирабическая помощь (вакцинаця) спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

