На Пермском тракте ограничили движение из-за массового ДТП

Сегодня на 258-м километре Пермского тракта, возле города Нижние Серги, произошло массовое ДТП. Из-за этого в сторону Перми с 259-го по 266-й километр временно ограничили движение транспорта, на месте работаю экипажи ДПС.

Объехать затрудненный участок можно на 265-м километре через Киргишаны и Бисерть.

«На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции осуществляют процессуальные действия, обеспечивают безопасность дорожного движения. Количество участников ДТП и их личности устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка. Пострадавших людей в аварии нет», – отметили в пресс-службе облГАИ.

Нижние Серги, Дарья Деменева

