В ГАИ предупредили об опасности заносов на заснеженных трассах

Свердловскую область накрыли метели – они продлятся до 24 февраля. Из-за сильных снегопадов видимость на трассах ограничена, дороги заметает снегом.
«Госавтоинспекция призывает водителей учитывать погодные условия и выбирать пониженную скорость. В снегопад сцепление колес с дорогой снижается, увеличивается риск заносов, тормозной путь становится длиннее», – сообщили в облГАИ.
Водителей просят двигаться плавно, с постоянной скоростью без резких ускорений и маневров, на участках с колейностью осторожно работать рулем, не выезжать на встречную полосу, выбирать безопасную дистанцию и боковой интервал с запасом. Пешеходов – внимательно переходить дорогу, в темное время суток использовать световозвращающие элементы.
Екатеринбург, Дарья Деменева
