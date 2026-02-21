Маленький спортсмен спас людей на пожаре

В Белоярском 11-летний Евгений Пугин спас двух людей на пожаре. Сегодня его наградили благодарственным письмом министерства общественной безопасности Свердловской области.

Парень тренируется в Академии единоборств РМК. Занимается джиу-джитсу.

«29 декабря в час ночи 11-летний борец проснулся в своем доме и увидел в окно дым у соседей. Он моментально разбудил своих родителей, которые вызвали пожарных и побежали вместе будить соседей. Горела баня, а огонь уже перебирался на дом, поэтому каждая секунда была на счету. Благодаря молниеносной реакции грамотным действиям молодого парня соседи остались живы», – сообщили в пресс-службе Академии.

Мальчика также поблагодарили лично сотрудники пожарного депо Косулино.

Екатеринбург

