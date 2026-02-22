На Серовском тракте столкнулись 9 машин

На 41-м километре Серовского тракта, рядом с Невьянском, произошла массовая авария – столкнулись девять машин. По данным региональной Госавтоинспекции, водители выбрали в непогоду небезопасную скорость и не выдержали дистанцию. Пострадавших в аварии нет, личности участников устанавливаются.

«Госавтоинспекция призывает водителей учитывать сложные погодные условия и дорожную обстановку, выбирать пониженный скоростной режим, обеспечивающий постоянный контроль за движением транспортного средства. Напоминаем, что скорость должна соответствовать конкретным условиям видимости и состояния проезжей части», – добавили в пресс-службе ведомства.

В Уралуправтодоре предупредили, что сегодня, 22 февраля, на свердловских трассах будет гололед в виде снежного наката. Водителей предупреждают об опасности заносов.

Невьянск, Дарья Деменева

