Депутата гордумы Красноуфимска отправили под домашний арест за мошенничество

В Красноуфимске депутата гордумы Игоря Климова отправили под домашний арест за мошенничество в особо крупном размере.

Как рассказали в региональной прокуратуре, госслужащий обвиняется в преступлении по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах».

В суде прокурор заявил, что Климов может помешать следствию: надавить на свидетелей, уничтожить улики или сбежать. Но, учитывая состояние здоровья и хорошие характеристики, он предложил для депутата домашний арест.

Красноуфимский районный суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 20 апреля. Постановление не вступило в законную силу.

Отметим, что Игорь Климов был избран в думу от партии «Единая Россия» и занимал должность председателя комиссии по городскому хозяйству. Он также возглавлял ООО «Строитель-11».

Красноуфимск, Дарья Деменева

