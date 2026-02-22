российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 22 февраля 2026, 12:46 мск

В Екатеринбурге поймали серийных воров, грабивших медклиники

Полиция Екатеринбурга задержала банду, грабившую медицинские клиники. Молодых людей поймали после того, как они ночью 21 февраля обчистили клинику на улице Фрунзе. Ранее их уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Как рассказали в городском УМВД, воришки выбили нижнюю секцию дверей, вынесли из помещения сейф, взломали его и попытались скрыться с наличкой. Сыщики полагают, что именно эта банда причастна к серии других случаев краж в городских клиниках – схема воровства везде одна и та же.

Территориальными ОВД в различных районах города уже возбуждены и расследуются несколько уголовных дел. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ в отношении подозреваемых.

Екатеринбург, Дарья Деменева

