В Екатеринбургском зоопарке выбрали главного красавца

В Екатеринбургском зоопарке выбрали самого брутального и красивого самца по итогам онлайн-голосования. В традиционном конкурсе «Зоомистер» в этом году победила бескоготная выдра Василек.

Самый юный претендент набрал 315 голосов. Ближайший соперник, мартышка Бразза Анатолий, получил 281 голос, гималайский медведь Айсор занял третье место с результатом в 217 голосов, а ожереловый попугай Топаз собрал чуть больше сотни голосов.

«Наши выдры знакомы многим своей обаятельностью, аккуратностью и прекрасным внешним видом, и Василек именно такой. Недавно переехавший в просторный вольер к двум симпатичными подругам, он быстро освоился и теперь занимает почетное второе место среди своих соседей при получении угощений», – поделились в пресс-службе зоопарка.

Васильку всего 9 месяцев. Он приехал в Екатеринбург, чтобы в будущем создать семью с местными самками, но пока зверек ещё слишком молод. 23 февраля на 1 этаже павильона «Южный» для Василька и его подруг состоится полезный праздничный полдник.

Как ранее писал «Новый День», в рацион бескоготных выдр входит рыба, курица, креветки, сердечки, овощи. Аппетит у самца хороший, обычно он съедает все предложенные блюда, больше всего ему нравится горбуша и куриные сердечки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

