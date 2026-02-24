Четыре рейса в Сочи и Узбекистан задерживаются на пять часов и более

Задерживается вылет из аэропорта Кольцово четырех рейсов. Время задержки составляет от 5 до 15 часов.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, рейс U6-2265 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Ташкент вылетит в 11:00 вместо 06:10. Рейс U6-2861 Екатеринбург – Самарканд отправится в 12:30 вместо 21:00 23 февраля. Прибывшие в аэропорт 72 пассажира размещены в гостинице «Атлантика».

Рейс FV-6122 авиакомпании «Россия» Екатеринбург – Сочи вылетит в 15:35 вместо 06:05. Прибывшие в аэропорт 14 пассажиров размещены в гостинице «Аист».

Рейс DP-340 авиакомпании «Победа» Екатеринбург – Сочи вылетит в 18:40 вместо 06:15. Прибывших в аэропорт пассажиров разместят в гостинице «Атлантика».

Как сообщает Росавиация, в аэропорту Сочи вечером 23 февраля были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

