Меценатов наградили за возрождение и развитие одного из старейших сел Урала

Меценатов наградили за возрождение и развитие одного из старейших сел Свердловской области – Новоипатово. Церемония прошла в Сысерти, организовала я ее администрация Сысерского округа. Особое внимание во время торжественной церемонии было уделено фонду Святой Екатерины, который получил особую благодарность за благотворительную помощь в реализации социально значимых проектов и мероприятий на территории округа.

«Сложно оценить масштаб помощи учредителей фонда святой Екатерины селу Новоипатово. Это и колоссальное развитие храма Архангела Михаила, поддержка спортивных состязаний и секции настольного тенниса, закладка фундамента новых традиций. Чуть-чуть завидно жителям села, но очень радостно за них», – отметил глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских. Уже несколько лет храм Архангела Михаила в Новоипатово является настоящей точкой притяжения не только его жителей, но и гостей из других городов и областей. Сюда специально приезжают, чтобы провести таинство крещения и венчания или просто в выходной день насладиться прекрасный внутренним убранством храма и его фресками. Ежегодно на прихрамовой территории проводятся праздничные гуляния и спортивные состязания. В этом году при поддержке фонда святой Екатерины зародилась новая православная традиция – сентябрьский крестный ход в день праздника Чуда Архистратига Михаила в Хонех.

Помимо религиозного аспекта, фонд активно содействовал развитию образовательной сферы, открыв воскресную школу при храме, где проводятся занятия по основам православия, познавательные уроки и мастер-классы. Также на базе школы появилась команда «Юных следопытов». Кроме того, в селе продолжает действовать клуб настольного тенниса, открытый для всех желающих, что способствует развитию физической активности среди населения.

Екатеринбург, Елена Васильева

