Суд избрал меру пресечения подросткам, напавшим на мужчину

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга избрали меру пресечения шести подросткам, которые обвиняются в хулиганстве с применением оружия.

По версии следствия, вечером 16 февраля на улице Шаумяна подростки от 15 до 18 лет из хулиганских побуждений обрызгали незнакомого мужчину из перцового баллончика, а затем выстрелили в него из ракетницы.

Как сообщили в пресс-службе суда, предполагаемых участников нападения задержали, им предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением предметов, используемых в качестве оружия».

20 февраля четырем обвиняемых, трое из которых несовершеннолетние, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 18 апреля. 23 февраля избрали меру пресечения еще двум подросткам 14 и 17 лет. Младший остался на свободе под запретом определенных действий, старшего поместили под домашний арест на срок по 18 апреля 2026 года.

В случае нарушения условий меры пресечения ее могут заменить на более строгую.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что четверо фигурантов еще учатся в школе, двое – в колледже. «Стреляющие устройства, по их словам, они носили для самообороны. Теперь эти предметы, которыми с близкого расстояния можно, как минимум, серьёзно покалечить человека, изъяты и приобщены к материалам дела в качестве вещдоков. Юноши проверяются на причастность к иным противоправным фактам», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

