Верхотурье и Кушва стали лидерами по повышению доходного потенциала

Свердловский минфин назвал муниципалитеты, которые в 2025 году наиболее эффективно повышали свой доходный потенциал.

Как сообщили в ДИПе, в десятку лидеров вошли Верхотурье, Кушва, Кировград, Верхняя Тура, ЗАТО Уральский, Нижний Тагил, Полевской, Дегтярск, Североуральск, Горноуральский.

В помощь муниципалитетам минфин разработал «дорожную карту» по повышению доходного потенциала. В числе рекомендованных направлений – активное вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот, содействие в развитии предпринимательства, противодействие нелегальной занятости.

Верхотурье

