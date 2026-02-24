Спрос на аренду тракторов вырос в восемь раз

В Екатеринбурге из-за сильных снегопадов, которые продолжаются с середины февраля, резко вырос спрос на аренду снегоуборочной техники, в частности тракторов, – примерно в восемь раз. Об этом сообщают аналитики «Авито». По данным сервиса, средняя стоимость аренды спецтехники в регионе составляет 2200 рублей в час.

Отметим, что ранее жители Екатеринбурга жаловались на качество уборки пешеходных зон, в особенности в Ленинском районе города. В администрации сообщали, что ситуация складывается из-за нехватки рабочих для ручной уборки.

В Госдуме предложили привлекать к очистке снега безработных и почему-то самозанятых. Депутат Ярослав Нилов предложил создать реестр граждан, которых можно привлекать к подобным работам по договорам ГПХ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube