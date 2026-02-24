Странная женщина облила краской памятник братьям Люмьер и показала фигу в камеру

Памятник изобретателям кинематографа братьям Люмьер у киноконцертного театра «Космос» второй раз за месяц стал мишенью вандалов.

Как сообщает «4 канал» со ссылкой на замдиректора «Космоса» Игоря Лейфеля, инцидент произошел 23 февраля около 23:00. Видеокамеры зафиксировали женщину, которая вела себя неадекватно.

«Наша камера сняла, что женщина в одиннадцатом часу вечера подошла, облила памятник опять непонятно чем, сбросила бутылки, показала всем фигу – мол, вот так будет всегда – и ушла. Неизвестно, та же самая это женщина или нет. Сейчас этим занимается полиция. Мы подали заявление, потому что это варварство», – заявил Игорь Лейфель.

Первое покушение на памятник состоялось 12 февраля, вандалом тоже оказалась женщина. Она облила скульптуры кроваво-красной краской. Ее задержали, но отпустили под подписку о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

