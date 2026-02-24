Уральским кабанам, лисам и зайцам осталось продержаться 4 дня

Чрез 4 дня на Урале закроется охотничий сезон. После 28 февраля охота на пушных зверей – зайца-беляка, соболя, енотовидную собаку, лисицу, белку, рысь, куницу и горностая – будет запрещена. Дело в том, что с марта у диких животных начинается период размножения, поэтому охота на них, в целях сохранения поголовья, должна быть прекращена.

Помимо вышеперечисленных видов с приходом весны под запрет охоты попадают также ондатры, бобры, бурундуки, белки, соболи, рыси, норка американская и ласка. За нарушение запретов охотникам грозят штрафы.

Екатеринбург

