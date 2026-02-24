Уральцы смогут летать в Оман напрямую – рейсы из Кольцово запустят уже весной

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово запускают прямые рейсы до Омана – государства в Передней Азии, расположенного на юго-востоке Аравийского полуострова. Туристы будут летать на самолетах Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Oman Air.

Первые рейсы до города Салала запланированы на 25 марта в составе турпакетов. Вылеты будут осуществляться один раз в 10-11 дней. Как уточнили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, осенью в расписании также появится рейс до столицы арабского государства Маската.

Екатеринбург, Дарья Деменева

