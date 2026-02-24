На Урале выберут водоемы, которые нуждаются в очистке

В 2026 году специалисты минприроды Свердловской области обследуют 39 озер, водохранилищ и рек. По итогам мониторинга определят, какие водоемы нуждаются в реабилитации, укреплении берегов или очистке от илистых отложений, сообщили в ДИПе.

Среди водоемов, где пройдут обследования, – Черноисточинское, Висимское, Верхне-Тагильское, Верхне-Туринское, Нижне-Туринское и другие водохранилища, участки рек Исеть, Тура, Пышма, Ирбит, Билимбаевка и других, озера Костоусовское, Тыгиш, Червяное, Большой Сунгуль и Малый Оус.

В процессе мониторинга с использованием эхолота и других измерительных приборов проводится изучение глубин водоемов, выявляются зоны заиливания дна, определяется примерный объем иловых отложений, фиксируются факты разрушения береговой линии. Дополнительно выполняется анализ воды и донных отложений – исследуется их химический состав, в том числе на содержание тяжелых металлов и фосфатов.

Также в рамках исследований проверят, насколько предприятия, расположенные в границах водоохранных зон, соблюдают установленный режим природопользования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

