Екатеринбуржцы пожаловались на дистанционный формат работы «Ростелекома»: ИИ принимает заявки и переносит их

В Екатеринбурге закрылись очные отделения оператора «Ростелеком». Горожане жалуются, что теперь заявки на вызов мастера обрабатывает телефонный робот. Это приводит к тому, что заявка может «висеть» несколько дней.

«Ко мне мастер не пришел четыре раза. Каждый раз извиняются, предлагают выбрать новое время, и мастер опять не приходит. Куда можно пожаловаться на Ростелеком?» – написала в соцсетях екатеринбурженка Елена Бердникова. «В Екатеринбурге закрыли все офисы этой организации, так что пожаловаться можно только ИИ», – ответила ей пользователь Валерия.

Пост клиентки в соцсети не остался незамеченным. Елена сообщила, что спустя три дня мастер пришел по заявке и все починил. «Но хотелось бы, чтобы это была работающая система, а не управление в ручном режиме», – отметила женщина.

В пресс-службе компании «Ростелеком» по просьбе «Нового Дня» разъяснили ситуацию. «Еще в 2022 году «Ростелеком» перешел на дистанционный формат обслуживания клиентов, что стало частью стратегии оптимизации процессов и внедрения цифровых каналов взаимодействия. Люди получили круглосуточный доступ к решению вопросов через контакт-центр по номеру 8 800 1000 800, а также в чате на сайте и в личном кабинете. Также абоненты могут обратиться в официальной группе провайдера «ВКонтакте».

В 2026 году голосовой бот на едином номере техподдержки клиентов был оснащен новой предиктивной моделью на базе искусственного интеллекта. Она анализирует данные клиента и в 80 % случаев предугадывает тему обращения, предлагая автоматические решения. Для оплаты услуг доступны различные способы: через банковские кассы, интернет-банк, сайт компании, отделения «Почты России» или мобильное приложение «Ростелеком». Электронные квитанции можно настроить в личном кабинете, что позволяет своевременно производить платежи и избегать блокировки услуг», – говорится в сообщении компании.

В пресс-службе добавили, что «Ростелеком» постоянно работает над повышением качества обслуживания, включая сокращение времени ожидания выезда специалистов. «Любой случай длительного ожидания является исключением из правил и требует индивидуального рассмотрения», – уверены в компании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

