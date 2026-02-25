Девочка из Верхней Пышмы ушла из дома и провела ночь на кладбище (ФОТО)

Сотрудники ГАИ в Свердловской области помогли девочке, которую нашли замерзающей на трассе.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, рано утром инспекторы увидели на автодороге, ведущей в сторону Среднеуральска, замерзшую девочку лет 10-12. Она шла по трассе одна, была легко одета и заметно замерзла.

Девочка рассказала, что накануне вечером ушла на кладбище, чтобы навестить могилу бабушки. Ребенок уснул на могиле, а утром отправился домой пешком. Сотрудники ГАИ отвезли девочку в отдел полиции, укутали в теплые одеяла и напоили горячим чаем, вызвали бригаду скорой помощи. Врачи сообщили, что, несмотря на многочасовое пребывание на холоде, девочка здорова. После этого полицейские связались с ее родителями.

Мать и отец, которые все это время разыскивали дочь, поблагодарили сотрудников ГАИ. Теперь родителей накажут за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, семья поставлена на контроль в подразделении по делам несовершеннолетних.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

