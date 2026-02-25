2 марта в Екатеринбурге начнется запись детей в лагеря на летние каникулы

В следующий понедельник, 2 марта, в Екатеринбурге начнется запись детей в лагеря на летние каникулы. Отдых будет организован в 17 загородных лагерях, а также в дневных лагерях на площадках школ. Информация о графиках смен загородных лагерей Екатеринбурга размещена на сайте екатеринбург.рф.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в загородных лагерях в этом году можно выбрать детский отдых из четырех вариантов: на 7, 10, 14 и 21 день.

Заявления традиционно можно подать на «Госуслугах», в государственной информационной системе Свердловской области «Единое цифровое пространство» и через отделения МФЦ.

В ДИПе напомнили, что каждый город области вправе устанавливать свои сроки приема заявлений в летние лагеря. Например, в Нижнем Тагиле он начался 24 февраля, в Верхотурье и Полевском стартует 1 апреля.

