В список худших подарков на 8 Марта вошли книги и абонементы в фитнес-клуб

Женщины назвали самые неудачные подарки на 8 Марта. В антирейтинг попали книги, абонементы в фитнес-клуб, спортивные товары и бытовая техника. При этом четверть опрошенных признались: главное – не сам подарок, а внимание.

Согласно данным аналитиков «Авито», чтобы точно не ошибиться с подарком, мужчинам стоит обратить внимание на универсальные варианты: ювелирные украшения, косметику, парфюмерию, сертификат в СПА-салон или деньги. А вот девушки от 18 до 24 лет, судя по опросу, будут рады конфетам, одежде, аксессуарам и даже книгам.

При этом 90% екатеринбуржцев считают нормальным подарить на 8 Марта что-то брендовое и дорогое, но купленное «с рук» в хорошем состоянии. 22% из них отмечают, что это не только выгодно, но и удобно – не нужно ехать в бутик. А еще 12% добавляют, что это отличный способ получить по-настоящему редкую и уникальную вещь, которую сложно найти в обычном магазине.

Екатеринбург, Дарья Деменева

