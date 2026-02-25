Уральцы на 7,5 часов застряли в аэропорту Таиланда

Уральские туристы не могут улететь из Таиланда семь с половиной часов. Авиакомпания Azur Air по техническим причинам скорректировала расписание рейсов.

Так, согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет ZF-2838 из Паттайи вместо 18:20 ожидают в Екатеринбурге ближе к двум часам ночи. Кроме того, пассажиры ждут вылета и из Екатеринбурга в Паттайю – рейс ZF-2837 перенесли с 20:20 на 27 февраля 03:40.

«Пассажиры этих рейсов оповещены и прибудут к новому времени вылета. С пассажирами, которые прибыли в аэропорт к прежнему времени, работают представители авиакомпании. Всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами: прохладительные напитки, горячее питание, а также при необходимости организуется размещение в гостиницах», – сообщили в Ассоциации туроператоров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube